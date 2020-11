Rinnovo Calhanoglu ancora lontano: permane la distanza tra richiesta e offerta, Napoli e Manchester United sono alla finestra

Secondo quanto affermato dall’edizione odierna di Sport Mediaset, non ci sono stati passi avanti per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan: il numero 10 turco guadagna attualmente 2,5 milioni di euro e avrebbe chiesto attraverso il proprio entourage 6,5 a stagione, mentre il club di via Aldo Rossi non vorrebbe andare oltre ai 5 milioni comprensivi di bonus.

Per Calhanoglu non mancano le pretendenti con Manchester United e Napoli che hanno entrambe messe nel mirino il numero 10 turco in scadenza di contratto a giugno 2021.