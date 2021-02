Spezia-Milan, probabili formazioni previo rifinitura rossonera odierna

Spezia-Milan, probabili formazioni: Pioli senza Calabria ma con Bennacer che recuperato dalla bronchite lavora per scendere in campo titolare

PIOLI RITROVA BENNACER- Cartellino giallo a gara quasi finita per Calabria contro il Crotone, il terzino sconterà la squalifica contro lo Spezia prima del Derby. Al suo posto molto probabilmente Dalot, mentre in mediana potrebbe tornare Bennacer, il quale sembra pronto e recuperato dalla bronchite che lo ha escluso dalla gara di domenica. In avanti cambia qualcosa, sulla destra Saelemaekers al posto di Castillejo, mentre Calhanoglu al centro, sposterebbe Leao a sinistra al posto di Rebic, i due ancora in ballottaggio.

SPEZIA (4-3-3)- Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Agudelo, Gyasi.

MILAN- (4-2-3-1)- Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic; Squalificati: Calabria