Spettatori Roma Milan: l’Olimpico è pronto al grande match, previsto il sold out

Tutto pronto all’Olimpico per il match di questa sera di Europa League tra Roma e Milan. Previsto il sold out di spettatori

Stasera si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan, con i giallorossi che ricevono i rossoneri e verranno trascinati dal loro pubblico. Sarà un Olimpico da record:

come riportato da Sky Sport un po’ come successo per l’andata a San Siro anche oggi è previsto il sold out di spettatori, con tutto lo stadio pronto a colorarsi di giallorosso ma anche con i tifosi del Milan pronti a riempire l’intero settore ospite.