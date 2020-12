Sparta Praga-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

PROBABILE FORMAZIONE SPARTA PRAGA (3-4-1-2) – Nita; Pavelka, Hancko, Plechaty; Vindheim, Travnik, L. Krejci, Hanousek; Dockal; Minchev, Julis. All.: Vaclav Kotal

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; A. Conti, Gabbia, Duarte, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All.: Stefano Pioli

Sparta Praga-Milan streaming, i precedenti con Siebert

E’ il tedesco Daniel Siebert l’arbitro designato dall’Uefa per Sparta Praga-Milan, gara della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League (gruppo H) in programma giovedì alle 21. Nessun precedente tra il fischietto teutonico e il Milan mentre c’è una gara arbitrata da Siebert allo Sparta Praga: contro li FCSB in Champions League nel 2016, terminò 1-1.

Sparta Praga-Milan, i precedenti

Il Milan affronta per la prima volta nella sua storia lo Sparta Praga nella fase a gironi di Europa League ma non si tratta del primo confronto in assoluto tra le due squadre; ci sono tre precedenti, uno per competizione. La prima volta fu nella Coppa delle Coppe 1972/73 (poi vinta dai rossoneri, ndr) con il Milan che si impose 1-0 in entrambe le sfide. Nel 1995/96 fu Coppa Uefa, 2-0 a San Siro e 0-0 in Repubblica Ceca (Milan poi eliminato dal Bordeaux ai quarti, ndr) mentre l’ultimo confronto è del 2003/04 in Champions League 0-0 a Praga, 4-1 a San Siro (Milan che sarà poi eliminato dal Deportivo La Coruna, ndr).