Spalletti: «Vogliono farci pensare sia già vinto, ma non è così». Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dello scudetto. Ecco le parole del tecnico del Napoli:

«Sì, sì, io lo so qual è il vostro gioco. Lo conosco bene, ero piccolo quando si faceva (ride, ndr). Noi dobbiamo fare partita per partita. Il fatto che ci facciano pensare che sia già vinto, che ci sono cose che andranno a posto da sé sole… No, non è così. Si ragiona come si vuole noi, tramite l’attenzione al dettaglio del giorno dopo. Si mangia col presente, non col futuro».