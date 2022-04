Spalletti, resa scudetto: «Il livello è questo e dobbiamo accettarlo»

Spalletti: «Preso un gol evitabilissimo. Non replico a Mou ma dico questo». Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo Napoli-Roma.

PARTITA -«Un po’ di delusione c’è, la partita è stata condotta per certi tratti bene. Avevamo a che fare con una squadra forte che in certe situazioni ci ha creato qualche problema, però il dispiacere maggiore va sulla parte finale. Avevamo tutti centrocampisti freschi, non siamo stati bravi a gestire la palla come mi aspettavo. Abbiamo preso gol dal punto di vista tattico e di sviluppo evitabilissimo».

