Spalletti carica l’Italia: «Ecuador forte ma sulla mia squadra ho una convinzione precisa»

Luciano Spalletti, CT dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Ecuador: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Ecuador e Italia, Luciano Spalletti ha parlato così del gruppo azzurro che non vede al momento rappresentati del Milan:

CRESCITA – «È un percorso che dobbiamo fare, non abbiamo molto tempo come in un club. Qui bisogna fare delle sintesi veloci ed essere intelligenti per capire che dobbiamo fare dei passi in avanti per diventare di un livello superiore a quello di adesso, perché ci servirà già dalle prime partite che dovremo affrontare».

LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI ECUADOR-ITALIA