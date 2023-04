Spalletti a Sky: «Assenze importanti, espulsione ingiusta»

Luciano Spalletti parla così nel post partita di Milan-Napoli. Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport

ASSENZE – «Tutte le assenze sono importanti, però abbiamo altri giocatori per sopperire certe assenze. E’ stato così in tutta la stagione, altrimenti non avremmo avuto certi risultati. Mi spiace non avere al ritorno Anguissa, secondo me è ingiusto non averlo, ma va bene così».

ARBITRAGGIO – «Anguissa dovevamo sostituirlo, stavo scegliendo chi mettere. Dispiace aver perso tempo. Non commento l’arbitro, c’era Rosetti e lo farà lui. Prende molta palla Anguissa. Kim? Si parla tanto del suo atteggiamento, ma non si dice nulla della bandierina spaccata da Leao. Io comunque non voglio parlare dell’arbitro, ma è tutto evidente».

PRESTAZIONE – «Noi siamo una squadra da formare caratterialmente, ma ci sono ottime qualità nella squadra. A volte ci capita di essere sensibili a certe situazioni, come per esempio il clima in cui si è giocato la partita di campionato. Stasera si è sentito lo stadio per tutta la partita. Una squadra esperta magari non risente di certe cose, mentre noi siamo più sensibili e subiamo quello che ci succede intorno. Non ci sentiamo troppo bravi, purtroppo anche l’anno scorso subiamo certe situazioni».