Italia, Soulé chiude la porta: «Ringrazio Spalletti ma sono argentino»

Italia, Matias Soulé chiude le porte alla possibilità di essere convocato dalla Nazionale di Spalletti: le dichiarazioni

Matias Soulé avrebbe preso una decisione definitiva sulla possibilità vestire la maglia della Nazionale italiana.

Subito dopo la vittoria del Frosinone in Coppa Italia col Torino, il talento di proprietà della Juventus ha detto a Sportmediaset: «Ho parlato con Spalletti e gli ho detto la verità, che io mi sento argentino. L’ho ringraziato perché lui mi voleva con l’Italia. Ho parlato anche con Walter Samuel che mi ha detto che ero preconvocato. Sto aspettando l’Argentina, non so se arriverà adesso o dopo. Sono argentino, sono nato lì. Il cuore mi dice sempre Argentina».