Sorteggi Champions League: pericoli e speranze del Milan

Il Milan è in quarta fascia. Il pericolo di un girone di ferro c’è, ma la fortuna potrebbe anche sorridere ai rossoneri

Alle 18.00 inizierà il sorteggio della fase a gironi di Champions League. Manca dunque un quarto d’ora, con il Milan che spera di evitare più big possibili. Oltre a Lilla e Sporting Lisbona, le squadre in prima fascia fanno tutte paura (eccetto l’Inter che non può essere pescata in quanto italiana). La seconda fascia ha pericoli uguali se non peggiori, a partire dal Psg.

Ecco quali sono la migliore e la peggiore combinazione possibile per i rossoneri.

Miglior combinazione: Lilla, Siviglia, Salisburgo, Milan.

Peggior combinazione: Manchester City, Psg, Ajax, Milan.

Clicca qui per vedere le squadre divise per fascia e assistere live alla composizione dei gironi.