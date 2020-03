SONDAGGIO MN24 – Nessun dubbio: per l’87% dei lettori è Theo il migliore acquisto di Elliott

I lettori di Milan News 24 non hanno avuto dubbi: è Theo Hernandez il migliore acquisto rossonero targato Elliott

La gestione del Milan da parte di Elliott fa discutere molto la critica: gran parte dei tifosi rossoneri non sono soddisfatti dell’operato del fondo americano, fino a ora troppo assente nelle logiche sportive del Diavolo. Nel corso di questa esperienza ormai quasi biennale però, l’ente proprietario del Milan ha comunque investito una cifra importante nelle varie finestre di calciomercato.

I colpi messi a segno, il più delle volte, non hanno certo entusiasmato i tifosi rossoneri, non contenti della politica d’acquisto imposta dai Singer. Abbiamo provato a raccogliere alcuni dei migliori giocatori venuti al Milan sotto la gestione Elliott, chiedendo a voi lettori quale fosse il migliore in assoluto. I dubbi sono stati veramente pochi, quasi nulli: per l’87% di voi infatti è Theo Hernandez il migliore acquisto rossonero sotto il controllo del fondo americano. Il terzino ex Real Madrid straccia la concorrenza di Zlatan Ibrahimovic (8%), Rebic (3%) e Bennacer (2%).