Sondaggio Milan: «Quale parata di Maignan è la migliore?» – VIDEO

Il Milan propone sui social un sondaggio sui social per votare attraverso varie sfide la miglior giocata difensiva. Una di queste è quella tra Maignan e…Maignan.

Due parate decisive: una contro l’Empoli e una contro la Fiorentina:

🚫 Defensive Play of the Season: Round of 16 🚫

Next up, @mmseize‘s pounce 🆚 Mike’s reflex reaction? The choice is yours 🗳️

Maignan in tuffo o Maignan in volo? Votate 🗳️@emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/SF3G3R1823

— AC Milan (@acmilan) June 13, 2022