SkySport – «Per Donnarumma c’è ottimismo ma bisogna accelerare»

Donnarumma pare destinato a proseguire la propria carriera con il Milan, ma prima c’è bisogna dell’intesa definitiva sul rinnovo

Ecco le parole del giornalista Emanuele Baiocchini a SkySport in merito alle vicende attorno il rinnovo di Donnarumma.

«Ci sarà un incontro a breve. Gigio è arrivato ad undici mesi dalla scadenza del contratto, quindi bisogna accelerare le operazioni. Quello che filtra dal Milan è un cauto ottimismo: si tratta di un rinnovo complicato, ma negli ultimi giorni è diventato più semplice grazie alla permanenza di Pioli e alla volontà dello stesso Donnarumma. Se il ragazzo avesse avuto qualche club pronto ad investire cifre importanti le cose sarebbero state diverse, ma al momento non c’è una squadra disposta a spendere tantissimo per il portiere rossonero, in quanto tutti i grandi club sono già coperti in porta»