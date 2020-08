Sky – La Juventus ha scelto Pirlo come nuovo allenatore: mancano solo i dettagli

Clamorosa scelta da parte della Juventus: dopo Maurizio Sarri il prossimo allenatore scelto è Andrea Pirlo

Ore caldissime in casa bianconera. Oggi è stato ufficializzato l’esonero di Maurizio Sarri, fatale per lui la sconfitta di ieri sera contro il Lione e la conseguente eliminazione dalla Champions League.

Adesso, come riporta Sky Sport, il prescelto per sostituire l’ex tecnico partenopeo è Andrea Pirlo. Una notizia clamorosa, ma vera: il presidente Agnelli stravede per l’attuale (neo)allenatore della Juventus Under 23 e ha deciso di promuoverlo immediatamente in prima squadra. Una scelta forte, in dirittura d’arrivo.