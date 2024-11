Sinner campione alle ATP Finals: il Milan celebra Jannik sui social. Post da brividi – FOTO

Attraverso i propri profili social, il Milan ha celebrato il successo di Jannik Sinner, tennista numero uno del mondo e grandissimo tifoso rossonero, alle ATP Finals di Torino nella finalissima contro Taylor Fritz.

What a win and what a season 👏@janniksin you’re the best 👑#NittoATPFinals #SempreMilan https://t.co/8qXG4xeGlV

