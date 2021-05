Simy, retrocessione da 20 goal ed un costo accattivante

Il Crotone è retrocesso ma la stagione di Simy non è passata inosservata. 20 gol e tante buone prestazioni: l’attaccante ha attirato su di sé gli occhi delle big. Il club di Vrenna chiede almeno 10 milioni ma è probabile che si scatenerà un’asta. Come rivela La Gazzetta dello Sport, su di lui c’è la Lazio ma non solo. Il giocatore piace anche al Genoa e alla Salernitana. La Lazio gli promette di giocare l’Europa e dunque sembra essere in vantaggio sulle altre pretendenti.

MILAN- Come sappiamo, il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione, una punta centrale che possa dare il cambio ad Ibra che quest’anno spesso si è fermato per problemi fisici. Per quanto riguarda Simy, tutto rientrerebbe nei parametri: fisicità, età, curriculum e costi di cartellino più ingaggio.