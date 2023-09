Simone Braglia, ex portiere, ha commentato il momento del Milan dopo la pesante sconfitta nel derby: incolpevole Maignan

A TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha parlato del momento del Milan scagionando Maignan da i gol presi nel derby:

«Non credo che abbia deluso nel derby. Da portiere dico che è incolpevole su tutti i gol presi. Newcastle? A livello psicologico sarà una prova di riscatto o di una nuova caduta. Dovessero rifare una prestazione come quella nel derby si apre una crisi. Se perdi anche in Champions una partita che conta, allora sarebbe molto pesante poi riprendere subito il ritmo. Deve essere questa la prova del riscatto. Le scelte di Lazio e Milan sono scelte scriteriate di mandare via elementi equilibratori come Maldini, Massara e Tare. Si sta pagando dazio a queste scelte fatte in estate».