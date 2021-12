Kjaer: «Abbiamo riportato il club ai vertici del calcio italiano»

Simon Kjaer, centrale difensivo del Milan, ha fatto il punto sul recupero dall’infortunio al ginocchio e sulla sua esperienza in rossonero

Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista a TV2 Sport. Le sue parole sull’arrivo in rossonero:

«Mi hanno scelto per un ruolo da leader in una squadra giovane e abbiamo riportato il club ai vertici del calcio italiano e di nuovo in Champions League dopo tanti anni. E personalmente, probabilmente dal primo giorno ho giocato il miglior calcio della mia carriera».

