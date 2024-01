Simic Milan, trattativa ormai ai dettagli per il rinnovo: tutte le novità

Simic Milan, trattativa ormai ai dettagli per il rinnovo del contratto del giovane difensore: TUTTE le novità

È ormai ai dettagli la trattativa tra Jan-Carlo Simic e il Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto del giovane difensore.

Come riportato da Calciomercato.com, il serbo prolungherà presto il suo attuale accordo con i rossoneri spostando la scadenza al 30 giugno 2028. Per lui il Milan aveva detto no a diverse richieste di prestito da squadre che militano in Serie A.