Silvio Baldini: «Qatar 2022? Ho visto solo la finale»

Silvio Baldini, noto allenatore, ha parlato di Qatar 2022 ammettendo di aver visto solo la finale: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Silvio Baldini ha parlato così di Qatar 2022:

«Ho visto la finale. Anche i gol sono stati spettacolari. Non avevo interesse: i cantanti non guardano il Festival di Sanremo, puntano a parteciparvi. Il Marocco? Quando le persone prendono coscienza che la differenza la fa solo la testa e cominciano a lavorare e avere autostima riescono ad andare oltre. A quel punto niente è impossibile. Se sei un talento ci metti meno tempo; se non lo sei ci metti più tempo. Ma arrivi. L’importante è avere un sogno, un obiettivo. Poi i limiti sono sconosciuti. Al Mondiale avrei tifato Marocco. Le cose che sono una sorpresa aiutano a migliorare tutte le persone che hanno difficoltà».