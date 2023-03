Sildillia Milan: ecco chi è l’obiettivo di calciomercato rossonero

Il Milan ha messo gli occhi su Kiliann Sildillia, difensore che gioca nel Friburgo. L’identikit dell’obiettivo di mercato

Il Milan ha messo nel mirino Kiliann Sildillia. Come riportato questa mattina da Tuttosport, gli scout rossoneri lo hanno visionato nel match del suo Friburgo contro la Juventus di giovedì in Europa League. Ecco un identikit del talentuoso difensore.

Nazionalità francese ma originario della Guadalupa, prelevato dal club tedesco nel 2020 dalle giovanili del Metz. Si tratta di un centrale molto moderno e con ampi margini di miglioramento, essendo classe 2002. In stagione per lui 28 presenze fra tutte le competizioni. Ha un valore di mercato di 9 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza nel 2024 potrebbe facilitare una eventuale trattativa.