Sibilia per gli stadi semi-aperti: «Con il distanziamento si può fare»

Cosimo Sibilia, vicepresidente della Figc, è per la riapertura parziale degli stadi purché venga rispettato il distanziamento sociale

Intervistato da Radio Marte, Cosimo Sibilia, vice presidente della Figc, ha parlato della possibilità di riaprire parzialmente anche gli stadi:

«Non vedo per quale motivo in uno stadio con tanti posti non si possa far entrare il 10% degli spettatori. Il problema è che ci sono stadi con tanti abbonati, questo andrebbe valutato. Sono però dell’idea che se ci dovessero essere le condizioni sanitarie si dovrebbe fare una riflessione a riguardo».