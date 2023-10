Sia a Milan TV: «Mettiamo in campo l’identità del mister»

Diego Sia ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Primavera in Youth League contro il Borussia Dortmund

Le parole di Diego Sia ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Primavera in Youth League contro il Borussia Dortmund:

«Sono felicissimo del gol e per aver aiutato la squadra per questa fantastica vittoria. Il gol? La palla è arrivata, mi sono girato ed è entrata. Sono andato dal mister come al solito. Abbiamo fatto una grandissima partita fino all’ultimo, con la giusta cattiveria. L’abbiamo portata a casa in un campo difficilissimo“.“L’esperienza dell’anno scorso ci ha formato molto, e ci ha portato quest’anno a fare prestazioni del genere, portando a casa il primato nel girone. L’identità del mister è questa, noi la mettiamo in campo sempre. Vogliamo continuare su questa squadra. Ora accantoniamo la Youth League e pensiamo a domenica che c’è una partita difficilissima contro l’Atalanta. Poi ci sarà la pausa, ci riposiamo e torniamo a pensare alla Youth League»