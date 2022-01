Shevchenko vittima designata, il nuovo Genoa sta sbagliando tutto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Genoa ha comunicato l’esonero di Shevchenko, ennesima mossa fuori tempo e senza una logica

(Di Sandro Dall’Agnol) – Nel suo ritorno in Italia, Andriy Shevchenko sperava certamente di vivere un’avventura più soddisfacente di quella affrontata con il Genoa. Un paio di mesi appena in riva al Mar Ligure, senza nemmeno la gioia di una vittoria in Serie A.

Già perché il bottino del tecnico ucraino è stato di appena tre pareggi in nove giornate, con sole tre reti all’attivo. E con l’unica, parzialissima conquista nell’aver battuto la Salernitana in Coppa Italia. Davvero troppo poco per chi avrebbe dovuto costituire la pietra angolare del nuovo progetto tecnico rossoblù.

Ed è proprio questo il primo, madornale errore. La nuova proprietà 777 Partners sta dimostrando tutta la sua inesperienza: perché rinunciare a un porto sicuro come Ballardini per affidarsi a una scommessa, seppur suggestiva, qual era l’ex fuoriclasse del Milan? Una scelta discutibile a priori e folle a posteriori. Ma soprattutto una scelta non difesa e portata avanti con la giusta coerenza, anche perché il lauto contratto da 2,5 milioni sino al 2024 lo avrebbe suggerito di default.

