Shevchenko: «Obiettivo futuro? Tornare al Milan da allenatore»

Shevchenko ha confessato un obiettivo futuro nella nuova carriera intrapresa come allenatore: tornare al Milan e allenarlo

Ecco le parole di Shevchenko in un’intervista social rilasciata su Instagram a Carlo Pellegatti in merito a Milan e gli obiettivi che si è prefisso per il futuro.

«Un giorno voglio tornare al Milan come allenatore. Il Milan è sempre nel mio cuore, ho un grande affetto per i suoi tifosi. Vediamo quando e se succederà, ma uno dei miei obiettivi è tornare in rossonero come allenatore. Io però adesso penso solo all’Ucraina, sono concentrato solo sulla nazionale»