Shevchenko: «Maldini e Gattuso? Difficile dire a chi voglio più bene»

Shevchenko ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del Milan e del match di questa sera contro il Napoli. Le sue parole.

MALDINI E GATTUSO – «Paolo è quasi un fratello e il Milan è il Milan, ma sono affezionato a Rino, che sta facendo un bel percorso da allenatore».

GATTUSO – «Certe cose le hai nel Dna. Lui ha un suo stile e ha lavorato tanto per fare carriera. Ha fatto esperienze diverse, non si è mai tirato indietro. Va apprezzato anche per questo».

MALDINI – «Paolo sta facendo un grande lavoro, come tutto il Milan. Dirigenza, proprietà, allenatore, giocatori: c’è un bel progetto e sono tutti uniti. Ma non avevo dubbi che con il tempo i risultati sarebbero arrivati, il disegno era chiaro. Il Milan sta facendo un grandissimo campionato e deve mantenere grandi ambizioni».

GATTUSO EMOZIONATO – «Credo che saprà tenere a bada le sensazioni. Il Milan è la sua storia, un bel pezzo della sua storia, come della mia, ma poi ognuno fa la sua strada».