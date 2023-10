Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Si è concluso un altro week end di impegni per le squadre del settore giovanile del Milan. Ecco i risultati

L’ottobre del Settore Giovanile rossonero si chiude con una nuova due giorni ricca di vittorie e gol per le nostre rappresentative: dalla Primavera in giù, diversi i risultati degni di nota. Tris di successi interni per le tre Under maschili impegnate in campionati nazionali: l’Under 17 ne fa 6 al Como, mentre Under 16 e Under 15 vincono la doppia sfida contro l’Udinese. Bel successo esterno per l’Under 15 femminile campione d’Italia in carica, pari casalingo per l’Under 17 femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 28 OTTOBRE

UNDER 17 : 7ª giornata, Milan-Como 6-1 (36′ e 10’st Ossola; 46′, 28’st e 36’st Lontani; 15’st Batistini)

: 7ª giornata, Milan-Como 6-1 (36′ e 10’st Ossola; 46′, 28’st e 36’st Lontani; 15’st Batistini) UNDER 17 FEMMINILE : 5ª giornata, Milan-Romano Banco 4-4 (8′ Tomaselli, 11′ e 4’st Stendardi, 30′ Peres)

: 5ª giornata, Milan-Romano Banco 4-4 (8′ Tomaselli, 11′ e 4’st Stendardi, 30′ Peres) UNDER 13 : 3ª giornata, Milan-Como 4-0 (Zaidane, Santopaolo, Bernasconi, Fiorenza)

: 3ª giornata, Milan-Como 4-0 (Zaidane, Santopaolo, Bernasconi, Fiorenza) UNDER 11 : 4ª giornata, Milan-Sedriano 4-1 (Moraru, Mazreku, Facchi, Sorrentino)

: 4ª giornata, Milan-Sedriano 4-1 (Moraru, Mazreku, Facchi, Sorrentino) UNDER 11 FEMMINILE : 4ª giornata, Locate-Milan 0-14 (Nembri x3; Megna x2, Melgrati x2, Schense x2; Marrone, Micheleon, Pascale, Rampinelli, autorete)

: 4ª giornata, Locate-Milan 0-14 (Nembri x3; Megna x2, Melgrati x2, Schense x2; Marrone, Micheleon, Pascale, Rampinelli, autorete) UNDER 10 FEMMINILE : 4ª giornata, Milan-Calvairate 4-0 (Delia x2; Carofiglio, Loconte)

: 4ª giornata, Milan-Calvairate 4-0 (Delia x2; Carofiglio, Loconte) UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Alcione 1-2 (Morganella)

DOMENICA 29 OTTOBRE

PRIMAVERA : 8ª giornata, Milan-Sampdoria 2-1 (12′ Nsiala, 48’st Simmelhack)

: 8ª giornata, Milan-Sampdoria 2-1 (12′ Nsiala, 48’st Simmelhack) UNDER 16 : 6ª giornata, Milan-Udinese 5-0 (9′ e 39′ Zaramella, 11′ Cullotta, 14′ Arnaboldi, 31’st Lupo)

: 6ª giornata, Milan-Udinese 5-0 (9′ e 39′ Zaramella, 11′ Cullotta, 14′ Arnaboldi, 31’st Lupo) UNDER 15 : 6ª giornata, Milan-Udinese 3-1 (34′ Menon, 38′ e 11’st Seye)

: 6ª giornata, Milan-Udinese 3-1 (34′ Menon, 38′ e 11’st Seye) UNDER 15 FEMMINILE : 4ª giornata, Real Crescenzago-Milan 0-12 (Elshamy x2; Fiore x2; Zecchina x2; Bestetti, Di Lernia, Marti, Rasi, Spagliardi, Toschi)

: 4ª giornata, Real Crescenzago-Milan 0-12 (Elshamy x2; Fiore x2; Zecchina x2; Bestetti, Di Lernia, Marti, Rasi, Spagliardi, Toschi) UNDER 14 : 3ª giornata, Milan-Monza 3-0 (5′ Jadid, 28′ Ferrario, 30′ Marchello)

: 3ª giornata, Milan-Monza 3-0 (5′ Jadid, 28′ Ferrario, 30′ Marchello) UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Vighignolo 7-1 (Carco x2; Borghi, Parrella, Salvalaggio, Serra, Sormani)

LUNEDÌ 30 OTTOBRE