L’attaccante della Cremonese Lorenzo Colombo ha ricevuto in Serie B il premio NXGN 2021: le immagini

Lorenzo Colombo, in prestito alla Cremonese ma di proprietà rossonera, ha ricevuto in Serie B il premio NXGN 2021, assegnato da Goal ai migliori che premia i migliori talenti Under 19 al mondo.

Oltre al giovane classe 2002, è stato premiato anche Sebastiano Esposito del Venezia.