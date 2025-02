Serie A, la top 10 marcatori del nostro campionato: c’è un giocatore del Milan

Condividi via email

Serie A, un calciatore del Milan entra nella top dieci della classifica marcatori. E’ l’unico non attaccante in lista

Con il gol siglato in Torino-Milan, Tijjani Reijnders è arrivato a 8 gol in campionato. Il centrocampista olandese è il miglior marcatore dei rossoneri in Serie A, dietro da lui c’è Pulisic a quota 6.

L’ex AZ è entrato nella top 10 della classifica marcatori del torneo, è l’unico centrocampista presente. Un dato che indica il problema attaccante avuto dal Diavolo, problema che Gimenez potrebbe risolvere.