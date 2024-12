Serie A, Simonelli non raggiunge il quorum: cosa succederà adesso con le elezioni - Milan News 24

Serie A, Simonelli non raggiunge il quorum: cosa succederà adesso con le elezioni. Le ultimissime notizie sul calcio italiano

Salta l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A (dove partecipa il Milan). Alle ore 11:00 le società erano chiamate al voto con Ezio Simonelli in vantaggio visto l’appoggio di alcune big italiane come Inter, Juventus, Roma e Atalanta.

Come racconta Nicolò Schira, sarebbero bastati 14 voti favorevoli per l’elezione, ma il fronte dell’opposizione guidato da Lotito e De Laurentiis in primis è riuscito nel suo intento. Simonelli si è fermato a 13 voti.