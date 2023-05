Serie A, i risultati delle gare delle 21:00: goleada Inter

Ecco tutti i risultati delle gare giocate alle 21:00 valide per la 33esima giornata di Serie A. Goleada Inter a Verona

Ecco tutti i risultati delle gare giocate alle 21:00 valide per la 33esima giornata di Serie A. In ottica corsa Champions League la Lazio passa con il Sassuolo mentre l’Inter stravince sul campo del Verona. Risultati che mettono nei guai il Milan, fermato in casa dalla Cremonese.