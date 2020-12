Serie A – Milan, solo il Napoli calcia di più in porta dei rossoneri

Il Milan di Pioli calcia tanto verso la porta degli avversari in Serie A. Anche per questo motivo i rossoneri hanno il secondo miglior attacco

Quest’anno l’attacco del Milan in Serie A è molto prolifico. Sono infatti 21 i gol segnati dai rossoneri nelle prime 9 partite. Il dato, è di facile lettura, in quanto, come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A, il Milan è la seconda squadra che in campionato calcia di più verso la porta degli avversari. Il dato dei rossoneri dice 132 conclusioni (58 in porta, 49 fuori e 25 respinti).

A calciare di più c’è soltanto il Napoli con 141 tiri. Seguono il Milan, la Roma, l’Atalanta e Sassuolo con 131. Il giocatore del Milan che primeggia in questa classifica è Zlatan Ibrahimovic con 32 tiri, seguito da Hakan Calhanoglu con 19, e da Theo Hernandez con 10.