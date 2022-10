Finiscono in parità le due partite delle 15 in Serie A: 2-2 tra Spezia e Cremonese, L’Udinese inchioda la Lazio sullo 0-0

Finiscono entrambe in parità le due gare delle 15 valide per la 10^ giornata di Serie A.

All’Olimpico, 0-0 tra Lazio e Udinese. Termina 2-2 invece lo scontro salvezza tra Spezia e Cremonese: per i padroni di casa in gol Nzola e Holm, per gli ospiti reti di Dessers e Pickel.