Serie A, le differenze economiche tra seconda e quarta classificata

La posizione finale nella classifica di Serie A determina anche in guadagni. L’Inter incasserà 23,4 milioni di euro dal primo posto. La seconda invece 19,4 milioni.

La differenza tra la seconda in classifica e la quarta è di 5,2 milioni. L’Atalanta, quindi, giocherà contro il Milan anche per incassare circa 5 milioni in più dal posizionamento. Un motivo che potrebbe complicare i piani dei rossoneri, anche con la Dea già matematicamente in Champions League.