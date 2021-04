Serie A: Lazio e Napoli infiammano la Champions. E se Juve e Milan…

I posticipi di Serie A hanno nuovamente sconvolto la corsa alla qualificazione Champions League: Lazio e Napoli scatenate, Juve e Milan…

La volata Champions League infiammerà il maggio della Serie A con la veemente rincorsa di Lazio e Napoli a certificare uno stato di forma scintillante. Anche perché per quel che riguarda il capitolo Scudetto, il colore nerazzurro attende solo l’ufficialità dell’aritmetica per stagliarsi sul Tricolore.

Ufficialità che potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana se l’Inter vincesse a Crotone e l’Atalanta non dovesse battere il Sassuolo. Non esattamente impossibile, per quanto la formazione di Gasperini sia al momento la maggiore indiziata a chiudere in seconda piazza. E con ogni probabilità, dunque, l’attenzione si sposterà unicamente sulla battaglia incredibile per un posto al sole della massima competizione europea per club.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24