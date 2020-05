Serie A, inviato il protocollo delle partite al ministro Spadafora

Ripresa Serie A: la FIGC ha recapitato il protocollo per la ripresa del campionato al ministro dello Sport Spadafora

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la FIGC ha messo a punto e spedito il protocollo per le partite al ministro dello sport Vincenzo Spadafora. E’ stata quindi anticipata di un giorno rispetto al previsto la consegna.

Il governo avrà perciò 24 ore in più per esaminare il documento ed eventualmente proporre modifiche. La ripresa del campionato è in via di progettazione e i prossimi giorni saranno quelli decisivi.