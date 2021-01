Serie A, Gazidis del Milan è il dirigente che guadagna di più

Gazidis è il dirigente di tutta la Serie A che guadagna di più. Ecco l’approfondimento dedicato a questo tema

Ivan Gazidis, come riportato da Calcio e Finanza, risulta essere il dirigente delle squadre di Serie A, più pagato in Italia. Il dato, è stato estrapolato dai documenti ufficiali dei club relativi alla stagione 2019/2020, in cui emergono gli stipendi di alcune delle principali figure dirigenziali nel calcio italiano, oltre ai vari CDA delle società. Gazidis, CEO del Milan, ha uno stipendio annuale di 3,150 milioni di euro. Il dirigente sudafricano, batte in questa classifica il Presidente del Verona, Maurizio Setti (3,061 milioni) e Fabio Paratici, Managing Director della Juventus (2,884 milioni). Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, guadagna invece 600 mila euro all’anno, come Claudio Lotito, patron della Lazio.

In casa Inter invece, Giuseppe Marotta prende 1,5 milioni per svolgere il ruolo di AD, mentre Piero Ausilio 1 milione tondo per fare il DS.