Serie A femminile: Milan a Verona, spicca Fiorentina-Sassuolo

Serie A femminile: il Milan affronterà l’Hellas Verona, spicca Fiorentina-Sassuolo. L’Inter in casa contro il Napoli, il programma

La dodicesima giornata di Serie A femminile si apre con Roma-Empoli: per le giallorosse sfida molto importante chiave UWCL. Per le toscane sarebbe utile conquistare ulteriori punti salvezza.

Nel pomeriggio Hellas Verona-Milan e Sampdoria-Lazio. Le rossonere a caccia di riscatto dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Le venete non possono più perdere punti per provare a salvarsi. Medesimo discorso va fatto alla Lazio, che con soli 3 punti è penultimo.

Domenica primo ostacolo ostico in questo girone di ritorno: le bianconere saranno ospiti del Pomigliano. Nel pomeriggio spicca il tanto atteso big match Fiorentina-Sassuolo con l’esordio di Boquete e Giacinti con la maglia viola. Infine Inter-Napoli con le nerazzurre che in caso di successo potrebbero approfittare della super sfida precedente.