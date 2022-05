Serie A, De Siervo annuncia: «Faremo un film»

Film sulla Serie A in arrivo, De Siervo: «Sarà un grande spot». Parla l’ad della Lega del nostro campionato

Luigi De Siervo, ad della Serie A, ha annunciato il futuro rilascio di un film sul nostro campionato.

Le sue parole a ‘La Politica nel pallone’, su Gr Parlamento: «Faremo un film sulla Serie A, come in tutte le grandi leghe. Sarà una grande novità, quattro puntate da 26 minuti l’una. Cercheremo di racchiudere questo sommario in 100 minuti densi di immagini spettacolari e inedite, utilizzando tutte le media house che i club ci hanno messo a disposizione. Abbiamo delle troupe che hanno girato le ultime tre settimane a bordo campo e nei centro di allenamento. Cercheremo di raccontare il dietro le quinte delle società con un linguaggio diverso e il film verrà distribuito con Dazn e all’estero in 138 Paesi. Sarà un grande spot per il nostro calcio».