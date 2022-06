Serginho e il 6-0 all’Inter: «Una partita storica»

L’ex rossonero Serginho, ospite del canale Twitch di World Soccer Agency, ha elogiato Theo Hernandez e non solo. Ecco le sue parole

DERBY VINTO 6-0 – «Quella è una partita storica. Nessuno credeva che il nostro Milan, che era in un momento molto delicato, potesse vincere un derby per 6-0. È una partita che secondo me rimarrà nella storia per tanti anni. Sono passati più di 20 anni e si parla ancora di questo 6-0. Già vincere un derby in modo normale è una grandissima soddisfazione, quindi immagina vincerlo 6-0»