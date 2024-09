Serena: «I difensori si MARCANO così. Bisogna riuscire a NON fargliela prendere»

Le parole di Aldo Serena, ex calciatore del Milan, sui due gol subiti su palla inattiva dai rossoneri contro il Liverpool

Intervenuto sul proprio profilo X, Aldo Serena , ex calciatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni

PAROLE – «Van Dijk e Konaté. Come li marchi sui calci piazzati due colossi così? Con astuzia. Seguendoli e spingendoli di spalla o anche con le mani all’ultimo istante per fargli perdere il tempo. L’intento è quello di non fargliela prendere, non di prenderla tu».