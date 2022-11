Serafini: «Tottenham grande club, ma il Milan…»

Luca Serafini, noto giornalista, ha analizzato il sorteggio Champions del Milan: i rossoneri hanno chance di eliminare il Tottenham

Intervenuto a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così del sorteggio Champions del Milan:

«In questo momento il Tottenham ha guadagnato qualcosa ma anche perso, non credo sia una squadra invulnerabile. In questo momento non è una squadra invulnerabile ma una che il Milan può mettere in grande difficoltà dato che soffre le squadre che la pressano. Parliamo comunque di un grande club, si giocherà una doppia sfida in due stadi meravigliosi».