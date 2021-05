Serafini: «Pioli il migliore in campo, rivali? Vi dico la mia»

Luca Serafini ha detto la sua in merito alla grande vittoria del Milan contro il Torino, ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV

Luca Serafini ha detto la sua in merito alla grande vittoria del Milan contro il Torino, ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV:

«Il calcio non è una materia così difficile. L’allenatore dà dei segnali alla squadre e se Nicola ha preservato alcuni calciatori qualche cosa psicologicamente dentro non è forte. Poi conta la classe e il divario tra Milan e Torino è abissale. Vincendo con il Cagliari bisognerà aspettare il risultato della Juve, ci sono ancora degli intecci subdoli. Il Milan ha sempre avuto in mano il proprio destino, perché è stato sempre stato davanti a tutti o dietro solo all’Inter. Sapremo prima i risultati delle rivali? Non ci interessano, facciamo il nostro. Pioli il migliore in campo».