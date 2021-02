Serafini: «Grande sintonia tra Maldini e Moncada, la rosa è cresciuta»

Intervistato da SkySport24, Luca Serafini ha parlato dell’operato di Paolo Maldini nel mercato invernale

Intervistato da SkySport24, Luca Serafini ha parlato dell’operato di Paolo Maldini nel mercato invernale: «Personalmente non ho mai dubitato della crescita di Paolo come dirigente, ma che fosse così bravo a creare una squadra così competitiva in soli due anni non me lo aspettavo.

Maldini si fida molto di Massara e Moncada, con cui ha lavorato in grande sintonia. La rosa milanista ora vale parecchi milioni in più rispetto ad un anno fa. Il segnale che ha voluto lanciare il Milan con questo mercato è molto chiaro».