Serafini punge il Milan: «Questa la causa delle lacune difensive, mancano loro»

Intervenuto sul proprio canale Youtube, il giornalista e opinionista Luca Serafini ha criticato il Milan per le troppe lacune difensive

Le parole di Luca Serafini, intervenuto sul proprio canale Youtube. Il giornalista e opinionista ha criticato il Milan per le troppe lacune difensive:

LE PAROLE – «Il centrocampo è il filtro di ogni squadra, il punto di svolta di tutto, e credo che molte delle lacune difensive del Milan in questa stagione siano passate proprio dalla mancanza di giocatori a centrocampo che io chiamo “Dobermann” Ovvero giocatori che inseguono gli avversari. Il Milan ha perso molto certezze e sicurezze per i troppi gol subiti e quindi con un centrocampo che spesso non ha saputo fare la doppia fase, quella difensiva soprattutto. Gli sforzi maggiori sul mercato dovranno essere fatti a centrocampo, su questo non c’è dubbi»