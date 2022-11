Senegal agli ottavi di Qatar 2022, i complimenti del Milan a Ballo Toure – FOTO

Grande traguardo del Senegal che con la vittoria per 1-2 contro l’Ecuador ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022.

Il Milan, attraverso i propri canali social, ha voluto celebrare il proprio terzino Ballo-Toure.

Ballo-Touré’s Senegal are through! Congrats to Fodé and the rest of the team! 👏🇸🇳#FifaWorldCup #SempreMilan pic.twitter.com/fV7SbDaPl9

— AC Milan (@acmilan) November 29, 2022