Seedorf: «Il Milan ha una cultura vincente. Leao? Gli consiglio di…»

Clarence Seedorf ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista ha parlato del momento del Milan e della corsa Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni.

EFFETTO MONDIALE SULLA SERIE A – «Non immagino stravolgimenti. Sarà un impatto inferiore rispetto a quello del campionato sul Mondiale. Le favorite si sono preparate in fretta e al via hanno faticato Germania, Belgio e Argentina».

NAPOLI FAVORITO – «Merita di stare lì, il miglior calcio è il suo. La sfida è confermare la crescita. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avrà testa per reggere».

MILAN – «Il Milan ha più abitudine a giocare partite importanti ed è solido. Io credo che accorcerà le distanze. La fortuna del Milan è aver ristabilito, soprattutto con Maldini, una cultura vincente»

RINNOVO LEAO – «Rafael al Mondiale ha giocato poco, sarà carico. Io sarei contento se continuasse con il Milan, sarebbe una scelta corretta. Deve ancora migliorare e, se andasse via, rischierebbe di ridurre i margini di crescita. I soldi arriveranno… e saranno abbondanti»

NESSUNA OFFERTA PER SEEDORF DALL’ITALIA – «Anche io mi aspettavo un’offerta dalla A e mi dispiace non averla ricevuta. Resto aperto, vorrei allenare ancora ma non è certo un problema»