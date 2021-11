Seedorf: «Il Milan deve avere il coraggio che ha in campionato»

Seedorf ha parlato a Prime Video nel pre partita di Milan Porto, match valido per la quarta giornata di Champions League. Le sue parole

«Queste sono le serate dove non hai scelta devi vincere per forza. Il Milan ha il baricentro più basso tra campionato e Champions, quel coraggio in campionato deve diventare un’abitudine anche in Champions».

Una battuta poi sui singoli: «Giroud tiene la squadra avversaria più indietro, Ibra spesso gioca la lontano dalla porta, cosa che farei di meno se fossi in lui perché più sta vicino alla porta più si rende pericoloso. Leao deve migliorare nelle scelte tattiche, con la sua velocità dovrebbe farsi trovare più davanti alla porta, attaccando la profondità».