Scudetto Milan: tanta intensità e impianto solido, il Diavolo può crederci

Il Milan di Pioli è maturato molto, ha grande intensità ed un gruppo molto solido. Ambizioni scudetto? Perché no…

Il Milan è diventato grande e non soffre più di Ibra-dipendenza. Del quarantenne Zlatan bastano la presenza in spogliatoio, il carisma, la leadership dentro e fuori dal campo. Lo svedese può guarire con calma.

La vittoria in casa dell’Atalanta era necessaria, il Diavolo aveva bisogno di una botta di autostima, dopo le sconfitte a testa alta con Liverpool e Atletico. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Bergamo ha consacrato una volta di più il gioco di Stefano Pioli, l’identità tecnico-tattica su cui l’allenatore lavora da quasi due anni. I rossoneri sono aggressivi, intensi e impongono il proprio gioco. Scudetto? Tutto è possibile.