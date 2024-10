Scudetto Milan, Donadoni assicura: «Rossoneri altalenanti ma sono convinto di questa cosa»

Scudetto Milan, Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha parlato della squadra di Fonseca e non solo: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex Milan, ha parlato così della Serie A:

PAROLE – «Mi auguro che non sia una corsa a due. Dopo una partenza difficile il Napoli sta dimostrando di essere una pretendente per il titolo. È chiaro che non giocare le coppe può dare qualcosa in più dal punto di vista fisico, ma le coppe sono anche stimolanti affinché tensione, attenzione e motivazioni siano sempre al top. L’Inter è ancora indiscutibilmente la favorita. Il Milan è partito male, ha avuto una ripresa con il derby e poi questo passo falso a Firenze, ma sono due squadre (i rossoneri e la Juventus, ndr) che devono trovare un po’ di continuità. Però lotteranno».